DIRETTA MotoGP | GP Le Mans 2022 LIVE | Bastianini chiude in testa le prove libere Bene Bagnaia e l’Aprilia

(Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.58 Di seguito la top10 delle FP2 per la: 1 23 E.1:31.148 2 41 A. ESPARGARO +0.202 3 42 A. RINS +0.297 4 5 J. ZARCO +0.360 5 63 F.+0.487 6 20 F. QUARTARARO +0.492 7 33 B. BINDER +0.509 8 36 J. MIR +0.518 9 89 J. MARTIN +0.764 10 43 J. MILLER +0.766 14.55 BANDIERA A SCACCHI!!!firma il nuovo record della pista in 1’31?148!!!! Strepitoso il tempo di “Bestia”!! 2° Aleix Espargarò ad un paio di decimi, poi Rins, Zarco,e Quartararo. 14.53 SUPER APRILIA!!!! Aleix Espargarò vola al comando in 1’31?574 davanti a, Quartararo e Mir, bravo a migliorarsi con la ...

Domenica 15 maggio il GP di Francia è in diretta alle 14 su Sky Sport, Sky Sport Uno e in streaming su Now. La MotoGP sbarca in Francia, sul tracciato ricavato in parte... Gli orari delle gare, in diretta domenica 15 maggio su Sky Sport, Sky Sport Uno e in streaming su NOW: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14. La prima sessione di libere a Le Mans è stata baciata dal sole ed un Pol Espargarò particolarmente ispirato ha regalato alla Honda la soddisfazione del primo posto in classifica. Il comunicato con cui la Suzuki ha annunciato l'uscita dalla MotoGP pone la necessità di trovare alternative per garantire la salute del campionato.