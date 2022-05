Deriva giustizialista | la vergogna di chi sfrutta il nome di Falcone e Borsellino

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 maggio 2022) Il trentennale dell'assassinio di Giovannie Paolodovrebbe essere l'occasione per denunciare che la fine ingiusta e terribile di quei magistrati continua a rappresentare il pretesto per la riaffermazione di una cultura che ha fatto molto poco male alla mafia e molto male alla civiltà giuridica e democratica di questo Paese. È impossibile dirlo, perché passa per blasfemia insultatrice della memoria di quei due poveretti, delle loro scorte e di tutti gli altri - purtroppo tanti - fatti fuori dal piombo e dal tritolo della criminalità stragista: mala cultura antimafia propugnata in sede processuale, e trasfusa in aula di giustizia, rappresenta il vizio capitale dell'azione giudiziaria che ha preteso di ispirarvisi, come nel caso dell'altro grande movimento giudiziario che si pretende portatore di chissà quale risveglio civile, vale a ...