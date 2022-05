Cremonese | il ds Giacchetta | “Carnesecchi e Fagioli giocatori di prospettiva e di grande talento”

Leggi su seriea24

(Di venerdì 13 maggio 2022)– A 1 Football Club, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Simone, direttore sportivo della. Da calciatore hai giocato nel Napoli di Maradona “Sì, io ho avuto questoprivilegio di vestire la maglia del Calcio Napoli. Su Maradona.. beh, parliamo del miglior giocatore della storia. Ho avuto la fortuna di sognare all’esordio in Serie A contro l’Atalanta: 1-0 al 92?. Ancora, per Napoli, mi identificano come ‘, quello che aveva segnato all’esordio’ e la cosa mi riempie di soddisfazione”. Hai lavorato a lungo nella Reggina di Foti. Quanto sono importanti il dialogo e il confronto in un club, specialmente con i giovani? “Io ho fatto un’esperienza bellissima con la Reggina e il ...