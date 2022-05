Come si può entrare nelle discoteche? Chi può andare, come funziona, mascherine e nuove regole (Di venerdì 13 maggio 2022) Quando riaprono le discoteche è ormai una domanda superata: i tantissimi amanti delle “serate” sanno già che dalla mezzanotte dell’11 febbraio hanno riaperto i locali notturni, ovviamente con diverse regole da rispettare nell’ambito della convivenza con la pandemia di Covid. Le discoteche erano chiuse da oltre un mese, da prima di Natale, per evitare che a Capodanno potessero scoppiare focolai di contagi. Ecco dunque qual che serve sapere per entrare nelle discoteche, come funziona, chi può andare e chi no. Riaprono le discoteche, quali sono le regole? Le discoteche riaprono, ma lo fanno con molte restrizioni. Per esempio, servirà avere il green pass rafforzato, vale ... Leggi su sportface (Di venerdì 13 maggio 2022) Quando riaprono leè ormai una domanda superata: i tantissimi amanti delle “serate” sanno già che dalla mezzanotte dell’11 febbraio hanno riaperto i locali notturni, ovviamente con diverseda rispettare nell’ambito della convivenza con la pandemia di Covid. Leerano chiuse da oltre un mese, da prima di Natale, per evitare che a Capodanno potessero scoppiare focolai di contagi. Ecco dunque qual che serve sapere per, chi puòe chi no. Riaprono le, quali sono le? Leriaprono, ma lo fanno con molte restrizioni. Per esempio, servirà avere il green pass rafforzato, vale ...

Advertising

GiovaQuez : Per lady Cecè, nostra filosofa della permalosità, un paese non può decidere se aderire o meno ad un'alleanza difens… - acmilan : Con le sue accelerazioni riesce a cambiare le partite: chi meglio di Sandro può raccontarci il segreto della veloci… - albertoangela : Come può un pugno di argilla trasformarsi in un capolavoro da ammirare per secoli? Domani a #PassaggioANordOvest, a… - boni10_boni : @ayoiitsale Tu dici troppo Alcol mi dispiace deluderti nn bevo alcolici x motivi di salute posso chiederti da come… - JBarba52 : @udogumpel @MassimGiannini Certo che rifiuta. Come ci si può fidare? -