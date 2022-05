Clarissa Selassié accusa Belli: botta e risposta via social (Di venerdì 13 maggio 2022) Clarissa Selassié e Alex Belli: botta e risposta via social tra l’attore e la principessa Clarissa Selassié è stata ospite a Casa Chi ieri e ha attaccato Alex Belli: “Trovo che si sia comportato in maniera molto cheap. A lui vogliamo bene e per questo siamo rimaste molto male per ciò che ha fatto. Ha sfruttato la cosa per fare le sue ospitate”. Il riferimento è al rapporto tra Lulù e Manuel che è finito. La Selassié ha aggiunto della conversazione avvenuta su WhatsApp tra lei e l’ex gieffino: “Sì gli ho detto che ci sono rimasta male e che non è la verità quella che ha raccontato. Lui mi ha risposto tipo ‘dai non ti arrabbiare questo è il nostro business è lavoro è così che funziona’. In poche parole mi diceva di ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 13 maggio 2022)e Alexviatra l’attore e la principessaè stata ospite a Casa Chi ieri e ha attaccato Alex: “Trovo che si sia comportato in maniera molto cheap. A lui vogliamo bene e per questo siamo rimaste molto male per ciò che ha fatto. Ha sfruttato la cosa per fare le sue ospitate”. Il riferimento è al rapporto tra Lulù e Manuel che è finito. Laha aggiunto della conversazione avvenuta su WhatsApp tra lei e l’ex gieffino: “Sì gli ho detto che ci sono rimasta male e che non è la verità quella che ha raccontato. Lui mi ha risposto tipo ‘dai non ti arrabbiare questo è il nostro business è lavoro è così che funziona’. In poche parole mi diceva di ...

