Chiese attaccate | minacce e bombe molotov La furia dei pro aborto in Usa

(Di venerdì 13 maggio 2022) Quando postai qui il mio articolo sulla «manina» che aveva trafugato il progetto dell’Alta Corte americana sull’, insinuai che si trattasse di una mossa dei dem per non tracollare nelle elezioni MidTerm. E aggiunsi che i giudici costituzionali, grazie a ciò, non avrebbero più potuto mettere il naso fuori casa. Qualche lettore commentò che esageravo. In effetti, sono stato anche troppo ottimista: il giudice Alito, firmatario del report dello scandalo, è stato trasferito con la famiglia in località segreta dalla polizia. Gli altri membri della Suprema si sono visti tiraresull’uscio perché qualche liberal si era premurato di mettere su internet gli indirizzi domiciliari dei supremi magistrati, indirizzi adesso presidiati dalle forze dell’ordine. Breve nota per i giovani: i liberal americani non sono «liberali», bensì ...