Caserta | “Bravi a resettare e ripartire | adesso un Vigorito pieno”

(Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAscoli Piceno – Le parole di Fabioal termine del turno preliminare dei play off di Serie B che ha visto il Benevento giocare sul campo dell’Ascoli. L’allenatore calabrese ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Cino e Lillo Del Duca” per affrontare la formazione di Andrea Sottil. Questi i temi affrontati dal tecnico della Strega nel post partita. Prestazione – Era una partita che volevamo assolutamente vincere. Di fronte avevamo una squadra in salute, spinta da un pubblico numeroso. Siamo statia reagire nei momenti di difficoltà che ci sono stati durante la gara e a portare a casa la partita, siamo molto contenti. Tattica – Sapevamo le difficoltà, abbiamo cercato di limitare le caratteristiche dell’Ascoli. Siamo statia soffrire, concedendo poco e portando a ...

