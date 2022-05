Baiano: “Spalletti non credo resti, c’è una cosa che non gioca a suo favore” (Di venerdì 13 maggio 2022) Ciccio Baiano ex calciatore del Napoli ha parlato di un possibile addio di Luciano Spalletti a fine stagione. L’ex attaccante a Radio Marte ha detto: “È normale che ci sia delusione, ci si aspettava di lottare fino alla fine. Il Napoli aveva le carte in tavola ma quando vengono a mancare risultati, ovviamente, c’è delusione. La società alla fine tirerà le somme e prenderà delle decisioni, non so se Spalletti rimarrà. In questo momento la gente non è dalla parte di Spalletti“. Poi ha aggiunto: “Non è stata la stampa napoletana a perdere punti con Empoli e Spezia. Con quei punti il Napoli avrebbe vinto il campionato. Tutto l’anno ho visto Spalletti molto sicuro di sè, si era fatto l’idea che il Napoli potesse vincere il campionato e quando ha visto che non è stato così ha perso quella tranquillità. Il ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 13 maggio 2022) Ciccioex calciatore del Napoli ha parlato di un possibile addio di Lucianoa fine stagione. L’ex attaccante a Radio Marte ha detto: “È normale che ci sia delusione, ci si aspettava di lottare fino alla fine. Il Napoli aveva le carte in tavola ma quando vengono a mancare risultati, ovviamente, c’è delusione. La società alla fine tirerà le somme e prenderà delle decisioni, non so serimarrà. In questo momento la gente non è dalla parte di“. Poi ha aggiunto: “Non è stata la stampa napoletana a perdere punti con Empoli e Spezia. Con quei punti il Napoli avrebbe vinto il campionato. Tutto l’anno ho vistomolto sicuro di sè, si era fatto l’idea che il Napoli potesse vincere il campionato e quando ha visto che non è stato così ha perso quella tranquillità. Il ...

