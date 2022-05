Atletica | Marcell Jacobs | “Tortu è stato gentile con me Recupero in fretta | ma per Savona devo decidere”

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 maggio 2022) Dopo il brutto virus gastrointestinale che ha impedito adi partecipare ai suoi primi 100 metri stagionali nella terza tappa del Continental Tour 2022, a Nairobi (Kenya), l’azzurro sta facendo il possibile per recuperare la forma migliore il prima possibile. Intervidal Corriere dello Sport durante il Salone d’Onore del Coni, lo sprinter tricolore ha spiegato le sue condizioni fisiche, il suo programma per l’imminente futuro e ha parlato anche di molto altro. “Adesso va tutto bene, ma la situazione non èaffatto facile, anche perché succedeva dall’altra parte del mondo. Ora sono contento di tornare in pista”. Sono state queste le prime parole del doppio oro di Tokyo.ha poi continuato affermando: “Il meeting didi mercoledì? Nelle prossime ore ...