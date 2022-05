Advertising

danieledv79 : RT @fanpage: A lanciare l'allarme è il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, a partire… - Nonnadinano : RT @fanpage: A lanciare l'allarme è il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, a partire… - alessandradale0 : RT @fanpage: A lanciare l'allarme è il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, a partire… - Michele_Anzaldi : Nei Tg Rai Fratelli d’Italia ha più spazio dei vari partiti di maggioranza - Michele_Anzaldi : RT @fanpage: A lanciare l'allarme è il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, a partire… -

Globalist.it

Secondo'mai un partito di opposizione, con meno del 5% in Parlamento, ha avuto un tale spazio. Palese violazione del pluralismo, perché Agcom non interviene'. Certo, c'è da dire che secondo ...Il premier,giorni del Covid a Città della Pieve, ha visto CartaBianca ed è inorridito perché ... "Vuole decidere direttori e conduttori Rai A che titolo Basta diktat di Casalino" (, Iv). ... Anzaldi: “Nei Tg della Rai Meloni ha molto più spazio di quanto dovrebbe” Sul Tg2, per esempio, diretto da Gennaro Sangiuliano (che senza alcuna sorpresa era un relatore alla conventino di Fratelli d’Italia), la formazione di estrema destra occupa il 18,3% del “Tempo gestit ...Il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, denuncia la “troppa” esposizione mediatica ...