Zelensky “Pronto a parlare con Putin | ma senza ultimatum”

(Di giovedì 12 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Io sonocon, ma. Per quel che riguarda le trattative con la Russia, la questione si complica ogni giorno perchè i russi occupano villaggi, molte persone hanno lasciato le loro case, sono state uccise dai russi e vedo tracce di torture e uccisioni”. Lo ha detto il Presidente dell’Ucraina Volodymyrintervistato da Bruno Vespa a Porta a Porta, sottolineando la necessità di portare via le forze armate dalla “nostra terra, noi non abbiamo militari sul territorio russo, noi dobbiamo liberare i nostri villaggi, le nostre case. Se ne vadano, devono uscire dal territorio occupato dal 24 febbraio”.ha poi aggiunto che“non riuscirà a salvare la faccia. Noi non salviamo la sua ...

