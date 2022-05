WWE | Annunciato un tag team match per la prossima puntata di NXT 2 0

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 12 maggio 2022) Una delle principali faide in questo momento in quel di NXT 2.0 è sicuramente quella valida per il NXT North American Championship, attualmente detenuto da Cameron Grimes. Infatti Grimes da quando ha conquistato il titolo è in faida con l’ex campione Carmelo Hayes e Solo Sikoa, i 3 si sono già affrontati in unvinto da Cameron Grimes. TagLa WWE attraverso i suoi profili ufficiali ha ufficializzato per ladi NXT 2.0 il tagfra Carmelo Hayes e Trick Williams che se la dovranno vedere contro Cameron Grimes e Solo Sikoa. Si vedrà come questo ulteriore incontro avrà degli sviluppi sulla faida intorno all’NXT North American Championship.