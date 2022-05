Truffe: danni all'Inps, imprenditore 'finti assunti per buoni rapporti con sindacati' (Di giovedì 12 maggio 2022) Milano, 12 mag. (Adnkronos) - finti contratti ai danni dell'Inps. A spiegare il vantaggio della presunta truffa aggravata, finita nel mirino della procura di Milano, è l'imprenditore Vito Rinaldi sentito il 31 marzo 2022. Nel provvedimento con cui il giudice Anna Calabi dispone un sequestro di circa 108 mila euro nei confronti di tre sigle sindacali riconducibili alla Uil, si riporta la testimonianza del gestore del gruppo Cegalin operante nel settore delle pulizie negli hotel. A lui viene chiesto di spiegare qual è il vantaggio, per una società, di acconsentire ad aspettative sindacali consentendo così alle sigle coinvolte "di ottenere prestazioni lavorative dai soggetti in aspettativa senza 'sopportare' i relativi oneri previdenziali". In pratica l'assunzione semestrale fittizia presso le cooperative consentirebbe ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Milano, 12 mag. (Adnkronos) -contratti aidell'. A spiegare il vantaggio della presunta truffa aggravata, finita nel mirino della procura di Milano, è l'Vito Rinaldi sentito il 31 marzo 2022. Nel provvedimento con cui il giudice Anna Calabi dispone un sequestro di circa 108 mila euro nei confronti di tre sigle sindacali riconducibili alla Uil, si riporta la testimonianza del gestore del gruppo Cegalin operante nel settore delle pulizie negli hotel. A lui viene chiesto di spiegare qual è il vantaggio, per una società, di acconsentire ad aspettative sindacali consentendo così alle sigle coinvolte "di ottenere prestazioni lavorative dai soggetti in aspettativa senza 'sopportare' i relativi oneri previdenziali". In pratica l'assunzione semestrale fittizia presso le cooperative consentirebbe ...

