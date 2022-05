The Lord of the Rings a Modica (Di giovedì 12 maggio 2022) Modica – Continua con intense esibizioni la stagione musicale al Teatro Garibaldi di Modica, e lo fa mantenendo fede al claim che accompagna questa edizione, ovvero “torniamo ad emozionarci”. Le emozioni sono infatti il filo conduttore che accompagna gli spettacoli, sempre diversi e capaci di accontentare l’attento pubblico che, appassionato e interessato assiste con rinnovata passione e curiosità. Sabato 14 maggio sarà l’occasione per gli spettatori di assistere ad uno spettacolo musicale unico, un tributo ad un romanzo epico, ad una trilogia che è entrata a pieno titolo nell’immaginario comune, grazie anche alla sua trasposizione cinematografica. Stiamo parlando di “The Lord of the Rings”, ovvero del “Signore degli Anelli”, scritto dalla fantasiosa penna di J. R. R. Tolkien. Un’opera maestosa molto apprezzata, un ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 12 maggio 2022)– Continua con intense esibizioni la stagione musicale al Teatro Garibaldi di, e lo fa mantenendo fede al claim che accompagna questa edizione, ovvero “torniamo ad emozionarci”. Le emozioni sono infatti il filo conduttore che accompagna gli spettacoli, sempre diversi e capaci di accontentare l’attento pubblico che, appassionato e interessato assiste con rinnovata passione e curiosità. Sabato 14 maggio sarà l’occasione per gli spettatori di assistere ad uno spettacolo musicale unico, un tributo ad un romanzo epico, ad una trilogia che è entrata a pieno titolo nell’immaginario comune, grazie anche alla sua trasposizione cinematografica. Stiamo parlando di “Theof the”, ovvero del “Signore degli Anelli”, scritto dalla fantasiosa penna di J. R. R. Tolkien. Un’opera maestosa molto apprezzata, un ...

