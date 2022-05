Salvini “preso a calci” dalla dominatrice – Calenda la caccia e attacca il leghista (Di giovedì 12 maggio 2022) Doha Zaghi, in arte Lady Demonique, è salita alla ribalta nell’ultimo periodo non solo per la sua candidatura alle elezioni comunali del prossimo 12 giugno a Como, ma anche per alcuni video dove si mostra nel ruolo di ‘dominatrice’ di un fantoccio che raffigura il leader della Lega, Matteo Salvini. Filmati che sono diventati di dominio pubblico e che hanno scatenato la reazione del numero uno del Carroccio, che ha dedicato a Doha Zaghi un post sui suoi canali social. “Gira un video da dominatrice prendendo a calci nelle parti intime un poveretto con la maschera che mi raffigura e recita frasi blasfeme – afferma Salvini – Se queste sono le proposte di chi avrebbe voluto amministrare la splendida città di Como, complimenti”. Doha Zaghi risultava candidata nella lista Agenda Como 2030, ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 12 maggio 2022) Doha Zaghi, in arte Lady Demonique, è salita alla ribalta nell’ultimo periodo non solo per la sua candidatura alle elezioni comunali del prossimo 12 giugno a Como, ma anche per alcuni video dove si mostra nel ruolo di ‘’ di un fantoccio che raffigura il leader della Lega, Matteo. Filmati che sono diventati di dominio pubblico e che hanno scatenato la reazione del numero uno del Carroccio, che ha dedicato a Doha Zaghi un post sui suoi canali social. “Gira un video daprendendo anelle parti intime un poveretto con la maschera che mi raffigura e recita frasi blasfeme – afferma– Se queste sono le proposte di chi avrebbe voluto amministrare la splendida città di Como, complimenti”. Doha Zaghi risultava candidata nella lista Agenda Como 2030, ...

