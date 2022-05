Roma, pregiudicato scampa ad un attentato alla Magliana (Di giovedì 12 maggio 2022) pregiudicato scampa ad un attentato, alla Magliana, e nel quartiere esplode la paura. A qualche mese appena dal precedente raid, quando venne gambizzato al Trullo, la scena si ripete per un pregiudicato di 44 anni, a cui hanno sparato contro un colpo di pistola, pur senza ferirlo. Precedenti per stupefacenti, l’uomo ha parlato di una tentata rapina subita in un tratto di via Magliana Nuova, davanti a un’autofficina. Lo sparo, esploso di mattina su una strada affollata di passanti, ha subito scatenato caos e timori. Decine le segnalazioni al 112, subito 4 volanti sul posto. Il 44enne ha raccontato l’accaduto agli agenti, una testimonianza diretta per la ricostruzione dell’agguato. “Avevo qualche migliaio d’euro – ha detto la vittima – Mi hanno circondato in tre. Erano ... Leggi su italiasera (Di giovedì 12 maggio 2022)ad un, e nel quartiere esplode la paura. A qualche mese appena dal precedente raid, quando venne gambizzato al Trullo, la scena si ripete per undi 44 anni, a cui hanno sparato contro un colpo di pistola, pur senza ferirlo. Precedenti per stupefacenti, l’uomo ha parlato di una tentata rapina subita in un tratto di viaNuova, davanti a un’autofficina. Lo sparo, esploso di mattina su una strada affollata di passanti, ha subito scatenato caos e timori. Decine le segnalazioni al 112, subito 4 volanti sul posto. Il 44enne ha raccontato l’accaduto agli agenti, una testimonianza diretta per la ricostruzione dell’agguato. “Avevo qualche migliaio d’euro – ha detto la vittima – Mi hanno circondato in tre. Erano ...

