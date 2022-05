Ricette Zia Cri: mezzelune fritte alla pizzaiola (Di giovedì 12 maggio 2022) Sono buonissime le mezzelune fritte alla pizzaiola, la ricetta di Zia Cri per un piatto davvero goloso, perfetto pe tutta la famiglia, per una cena gustosa. Possiamo preparare anche con un po’ di anticipo le mezzelune con ripieno di pomodoro e mozzarella, poi le mettiamo in frigo e friggiamo più tardi, così sarà tutto più semplice. Ovviamente possiamo farcire le mezzelune di Zia Cri con altri ripieni ma alla pizzaiola è il più goloso e quello che piace davvero a tutti. Con o senza olive taggiasche, ecco la ricetta E’ sempre mezzogiorno di Cristina Lunardini per fare le mezzelune fritte. Ricette Zia Cri E’ sempre mezzogiorno – mezzelune fritte alla ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 12 maggio 2022) Sono buonissime le, la ricetta di Zia Cri per un piatto davvero goloso, perfetto pe tutta la famiglia, per una cena gustosa. Possiamo preparare anche con un po’ di anticipo lecon ripieno di pomodoro e mozzarella, poi le mettiamo in frigo e friggiamo più tardi, così sarà tutto più semplice. Ovviamente possiamo farcire ledi Zia Cri con altri ripieni maè il più goloso e quello che piace davvero a tutti. Con o senza olive taggiasche, ecco la ricetta E’ sempre mezzogiorno di Cristina Lunardini per fare leZia Cri E’ sempre mezzogiorno –...

