Rafa Nadal, vittoria rapida ed allenamento: “Devo ritrovare feeling” (Di giovedì 12 maggio 2022) La forza del grande campione. In campo e nella forma mentis. Nella giornata di ieri, Rafa Nadal ha esordito nel torneo degli Internazionali d’Italia (da lui vinti ben dieci volte) contro lo statunitense John Isner. La gara, per l’americano, non è durata moltissimo: lo spagnolo, leggenda del tennis, si è imposto in due set con un netto 6-3, 6-1 finale. La rapida partita non si è rivelata essere un test probante per il vincitore che, a fine match, ha chiesto un campo per allenarsi immediatamente. Le parole di Rafa Nadal dopo la vittoria Ecco cosa ha detto il campione di tennis spagnolo alla fine del suo match, sul campo del Foro Italico di Roma, disputato nella giornata di ieri. Le parole, riportate da La Gazzetta dello Sport, descrivono un atleta concentrato sul torneo e voglioso, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 12 maggio 2022) La forza del grande campione. In campo e nella forma mentis. Nella giornata di ieri,ha esordito nel torneo degli Internazionali d’Italia (da lui vinti ben dieci volte) contro lo statunitense John Isner. La gara, per l’americano, non è durata moltissimo: lo spagnolo, leggenda del tennis, si è imposto in due set con un netto 6-3, 6-1 finale. Lapartita non si è rivelata essere un test probante per il vincitore che, a fine match, ha chiesto un campo per allenarsi immediatamente. Le parole didopo laEcco cosa ha detto il campione di tennis spagnolo alla fine del suo match, sul campo del Foro Italico di Roma, disputato nella giornata di ieri. Le parole, riportate da La Gazzetta dello Sport, descrivono un atleta concentrato sul torneo e voglioso, ...

Advertising

WeAreTennisITA : Velocità assurde fra Rafa Nadal e Stefanos Tsitsipas in allenamento al Foro Italico ?? #IBI22 - WeAreTennisITA : Piove al Foro Italico, il gioco è sospeso quando sul centrale avevano appena iniziato Garin e Passaro. Per consola… - Eurosport_IT : Carlos Alcaraz è il primo tennista a battere Rafa Nadal e Novak Djokovic sulla terra in 2 match consecutivi! ??????… - andreastoolbox : #Atp Roma - Rafa Nadal agli Ottavi, gran match point per chiudere vs Isner - TheoDipendente : @nottefonda17 si beh che non sia in forma è evidente, però l’ho visto meglio rispetto alla settimana scorsa contro… -