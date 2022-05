Pyrex torna in scena con il singolo “Sinfonia della distruzione”

(Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo aver cambiato per sempre la musica urban italiana con la Dark Polo Gang, e a sei anni dal suo primo vero lavoro solista The Dark Album,a prendersi il centrocon un nuovoall’insegnasperimentazione evoglia di rinnovamento:, prodotto da Katoo, Drillionaire e FCM, è disponibile su tutte le piattaforme dal 12 maggio. La sua melodia ipnotica, cupa e incalzante sottolinea un testo disilluso ma ostinato, che racconta un amore impossibile da spegnere, complicato dagli alti e bassi che caratterizzano tutte le grandi passioni. Chi è, il cantante di...

A distanza di sei anni dal suo primo vero progetto solista, The Dark Album, e a due dall'ultimo exploit collettivo della Dark Polo Gang, Dark Boys Club, con il nuovo singolo all'insegna ... PYREX "Sinfonia della distruzione" il nuovo singolo Pyrex torna in scena con il nuovo singolo "Sinfonia della distruzione", disponibile su tutte le piattaforme dal 12 maggio.