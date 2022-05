Psg, Donnarumma: “Nessun dualismo con Navas, il club farà delle scelte” (Di giovedì 12 maggio 2022) Gianluigi Donnarumma, portiere del Psg, ha parlato del discusso dualismo con Keylor Navas e dell'errore con il Real Madrid sul gol di Karim Benzema Leggi su pianetamilan (Di giovedì 12 maggio 2022) Gianluigi, portiere del Psg, ha parlato del discussocon Keylore dell'errore con il Real Madrid sul gol di Karim Benzema

Advertising

Guillaumemp : Gigio #Donnarumma all'AFP : 'Voglio rimanere al #PSG (...) Non è stata una stagione facile, ho giocato metà della p… - MaSte92_ : RT @sportface2016: #Psg, senti #Donnarumma: 'La mia stagione è da 7 in pagella. Ora basta con l'alternanza tra me e Navas' - sportface2016 : #Psg, senti #Donnarumma: 'La mia stagione è da 7 in pagella. Ora basta con l'alternanza tra me e Navas' - PianetaMilan : #Psg, #Donnarumma: “Nessun dualismo con #Navas, il club farà delle scelte” - manu_99a : RT @Guillaumemp: Gigio #Donnarumma all'AFP : 'Voglio rimanere al #PSG (...) Non è stata una stagione facile, ho giocato metà della partite… -