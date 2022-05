Osimhen ringrazia Spalletti | poi rivela il possibile indizio sul futuro

(Di giovedì 12 maggio 2022) Victorha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, mandata in onda durante la trasmissione Radio Goal. Tanti i punti toccati nel corso dell’intervista: dalla delusione per il mancato raggiungimento dello scudetto, al rapporto con compagni come Mertens e Insigne. Foto: Getty Images- Victorha parlato anche del suo allenatore Luciano, esprimendo solo parole dolci nei suoi confronti. L’attaccante nigeriano ritiene infatti che l’allenatore lo abbia aiutato tanto nel suo percorso di crescita, augurandosi anche di poter lavorare ancora con lui, facendo capire di voler restare ancora per anni al Napoli. Di seguito l’estratto dell’intervista in questione: “Lo devore, mi ha aiutato tanto nella mia crescita, così come il suo staff. Mi hanno ...

