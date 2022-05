Napoli- Genoa | sarà Fabbri l’arbitro del match | i precedenti con gli azzurri

(Di giovedì 12 maggio 2022) L‘AIA ha appena diramato le designazioni per la prossima giornata di Serie A, e al Maradona perè stato designato il fischietto romagnolo Michael. Arbitro della Sezione di Ravenna con esperienza quasi decennale in Serie A,è alla sua nona direzione del. Negli 8il bilancio sorride, anche se con un briciolo di amarezza, agli: 3 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta. L’ ultimo precedente il derby campano giocato all’Arechi e finito 1-0 in favore dei partenopei. Michael(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Ecco le designazioni complete: EMPOLI – SALERNITANA Sabato 14/05 h. 15.00 MASSA PERETTI – ALASSIO IV: MARCENARO VAR: DI BELLO AVAR: ABBATTISTA H. ...

Alexander Blessin sta studiando nuove mosse per sanare il mal di gol che affligge il suo Grifone. A tre giorni dalla sfida decisiva in casa del Napoli, che il Genoa sarà costretto a vincere per mantenere vive le proprie speranze salvezza, il tecnico tedesco medita di mischiare un po' le carte là davanti. Tra le mosse meditate c'è anche quella ...