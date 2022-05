Mbappé Real | trattiva in frenata per le richieste… della mamma di Kylian

(Di giovedì 12 maggio 2022) La trattativaè inper via delle richieste di commissionemadre del francese: i dettagli Qualche giorno fa la Gazzetta dello Sport aveva fatto il punto sulla situazione e le proposte di Psg eMadrid per. Cifre e dettagli da capogiro per quello che potrebbe essere un trasferimento a peso d’oro dopo quello di Haaland al City. Lacon i Blancos, tra le preferenze di, è inper la richiestamadre agente di 100 milioni di commissioni. Non solo, alla base delleci sarebbe anche il discorso dei diritti d’immagine: il francese vuole il 100% mentre ildà ‘solo’ il 50. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo ...

Affari di famiglia, commissioni da regalare a mamma e papà e tutti contenti con quelle che saranno le loro nuove maglie da luglio. Erling Haaland e Kylian Mbappé sono quelli che più ci fanno sperare che in futuro possa esserci un dualismo in stile Messi - Ronaldo, sono quei ragazzi che quando li vedi giocare ti alzi in piedi e automaticamente scatta l'...