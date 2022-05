Mariupol, in auto tra le strade della citta' distrutta dai bombardamenti (Di giovedì 12 maggio 2022) Le immagini " diffuse dal consigliere del sindaco, Andryushchenko " mostrano la citta' di Mariupol distrutta dai bombardamenti russi. Edifici danneggiati, carcasse di auto e macerie. 12 maggio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 12 maggio 2022) Le immagini " diffuse dal consigliere del sindaco, Andryushchenko " mostrano la' didairussi. Edifici danneggiati, carcasse die macerie. 12 maggio 2022

Advertising

marco_disaro : RT @Michela17686153: Ucraina, giornalista Mariupol: 'Spari contro la nostra auto al posto di blocco, una bimba colpita in faccia' 'Viaggiav… - MANUELA12614661 : RT @Michela17686153: Ucraina, giornalista Mariupol: 'Spari contro la nostra auto al posto di blocco, una bimba colpita in faccia' 'Viaggiav… - ZaffaranaF : RT @Michela17686153: Ucraina, giornalista Mariupol: 'Spari contro la nostra auto al posto di blocco, una bimba colpita in faccia' 'Viaggiav… - gercci1 : RT @Michela17686153: Ucraina, giornalista Mariupol: 'Spari contro la nostra auto al posto di blocco, una bimba colpita in faccia' 'Viaggiav… - g_giuseppina : RT @Michela17686153: Ucraina, giornalista Mariupol: 'Spari contro la nostra auto al posto di blocco, una bimba colpita in faccia' 'Viaggiav… -