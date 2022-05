(Di giovedì 12 maggio 2022) “Ma questo fronte europeola lingua di Emmanuel Macron o di Joe Biden, Mario Draghi e Volodymyr Zelensky?”. A porsi l'interrogativo è Paolo, direttore di Tgcom, ospite della puntata del 12 maggio di Stasera Italia, programma televisivo serale di Rete4 che vede Barbara Palombelli alla conduzione. Il giornalista argomenta così le sue perplessità sulla gestione dell'Occidente del conflitto tra Ucraina e Russia: “Draghi è tornato e ha detto che si farà la pace secondo le regole che vuole l'Ucraina. Macron invece ha detto che non bisogna umiliare Putin. Noi ce la cantiamo e ce la suoniamo in Italia che Draghi è il capofila del fronte europeo, l'ha proposto anche Matteo Salvini. Questi dueno due. Se non bisogna umiliare la Russia non si può ...

Advertising

tempoweb : #Liguori scuote tutti: “L’#Europa parla due lingue diverse”. Gli schieramenti in #guerra #draghi #biden #macron… -

Il Tempo

Time out chiamato da Coach Gagliardi, chele sue ed ottiene la pronta risposta con il punto firmato da Deborah. Risponde la squadra di Coach Eliseo che si riporta avanti di 2 e trova ...Calcio 2021 - 2022 Serie C Girone C Squadra Turris Calcio Il caso Cataniail mondo della terza serie, ma il Girone C di Serie C è pronto ad entrare nel rush finale. La ...dell'Amerigo... Stasera Italia, Paolo Liguori scuote tutti: “L’Europa parla due lingue diverse”. Gli schieramenti in guerra A porsi l’interrogativo è Paolo Liguori, direttore di Tgcom, ospite della puntata del 12 maggio di Stasera Italia, programma televisivo serale di Rete4 che vede Barbara Palombelli alla conduzione. Il ...