Isola dei Famosi | Guendalina Tavassi in infermeria | cosa sta succedendo

Leggi su ultimora.news

(Di giovedì 12 maggio 2022) Ancora problemi sull'dei. Dopo Blind assente da alcuni giorni a finire inè stata anche. Come reso noto dalla produzione del programma la naufraga è momentaneamente assente dall'per accertamenti medici. Al momento non è chiaro il problema che ha costrettoa ricorrere alle cure mediche. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno visto che la naufraga non aveva dato alcuna avvisaglia nei giorni scorsi. I fan preoccupati da questa notizia hanno trovato sollievo dopo le parole del fidanzato diFederico Perna che sui social ha aggiornato i fan sulle condizioni di salute della. «Sono stato avvisato ma nulla di grave. Speriamo che tra qualche giorno si ...