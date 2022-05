Intervista di Bruno Vespa a Zelensky

Advertising

antoniospadaro : Repubblica anticipa una parte della mia intervista Bruno Latour, il cui ultimo saggio esce ora in Italia. Racconta… - _Morik92_ : La mia intervista a Bruno #Mazzia: 'L'#Inter ha meritato, #Juve è mancata in qualità. #Valeri? Arbitro succube del… - serenel14278447 : 'L’INTERVISTA Il presidente degli alpini: «Chiedo scusa per le molestie. Faremo di più per cambiare, è inaccettabil… - philosophylinks : RT @Floridi: Mestieri del futuro: il filosofo digitale (un'intervista con il bravissimo Bruno Ruffilli) - bruno_bar1 : @borghi_claudio @LaVeritaWeb Ma l’ha letta l’intervista di quel buffone gordo di Sileri sulla stampa? Ma cosa vogli… -

la Repubblica

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky Questa sera in tvdiVespa , in esclusiva, di 48 minuti, al presidente ucraino Volodymyr Zelensky . Appuntamento alle 22, a Porta Porta, su Rai1.In un'del 1989 rilasciata alla rivista Epoca, Mia aveva raccontato: Per la sorella di ... scritta per lei daLauzi e Maurizio Fabrizi. Da questo momento in poi, la Martini non si è più ... L'intervista. Bruno Latour: “Ascoltiamo l'urlo della Terra” Questa sera intervista di Bruno Vespa, in esclusiva, di 48 minuti, al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Appuntamento alle 22, a Porta Porta, su Rai1.Un giorno che fece la storia, la gioia di una città ed una squadra entrata nel mito. Le parole dei campioni. Una cavalcata da sogno, una città in festa e la Juventus, per una volta, dopo tanti tentati ...