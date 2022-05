Il crollo del Bitcoin manda in crisi El Salvador: la nazione centro-americana si avvia verso il default (Di giovedì 12 maggio 2022) La situazione della nazione centro-americana, già duramente provata, è peggiorata con il crollo del Bitcoin. A gennaio 2023 la scadenza un bond da 800 milioni di dollari, si rischia il default. Il FMI vuole aiutare la nazione, a patto però che rinunci al Bitcoin come moneta legale... Leggi su dday (Di giovedì 12 maggio 2022) La situazione della, già duramente provata, è peggiorata con ildel. A gennaio 2023 la scadenza un bond da 800 milioni di dollari, si rischia il. Il FMI vuole aiutare la, a patto però che rinunci alcome moneta legale...

