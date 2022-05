Il Covid ha fatto una cosa buona. Per strada sono sparite le lucciole. Parla il presidente di Ala Onlus: “Ora si sta tutti in case e alberghi. E si paga di più” (Di giovedì 12 maggio 2022) Da sempre ritenuto il mestiere più antico del mondo, anche la prostituzione è soggetta ai cambiamenti che la pandemia e lo sviluppo tecnologico stanno apportando a ogni settore. L’unica cosa che non cambia mai è il bigottismo di chi ancora lo ritiene un tabù. Ne è convinto Vincenzo Cristiano, presidente di ALA Milano Onlus, un’organizzazione laica che si occupa di tutela della salute, inclusione sociale, lotta alle discriminazioni e cooperazione. Come si è evoluto il fenomeno della prostituzione nell’ultimo periodo? “In passato ci sono state varie ondate di prostituzione su strada. Adesso la situazione è profondamente cambiata: in strada ci sono fra le 500 e le 700 persone e molte sono ragazze trasgender di origini sudamericane. Al contrario si è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 12 maggio 2022) Da sempre ritenuto il mestiere più antico del mondo, anche la prostituzione è soggetta ai cambiamenti che la pandemia e lo sviluppo tecnologico stanno apportando a ogni settore. L’unicache non cambia mai è il bigottismo di chi ancora lo ritiene un tabù. Ne è convinto Vincenzo Cristiano,di ALA Milano, un’organizzazione laica che si occupa di tutela della salute, inclusione sociale, lotta alle discriminazioni e cooperazione. Come si è evoluto il fenomeno della prostituzione nell’ultimo periodo? “In passato cistate varie ondate di prostituzione su. Adesso la situazione è profondamente cambiata: incifra le 500 e le 700 persone e molteragazze trasgender di origini sudamericane. Al contrario si è ...

