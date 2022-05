Highlights e gol Renate-Juventus U23 0-1, Playoff Serie C 2021/2022 (VIDEO) (Di giovedì 12 maggio 2022) Termina 0-1 il match tra Renate e Juventus U23, gara di ritorno del primo turno nazionale dei Playoff di Serie C 2021/2022. Un risultato prezioso per i bianconeri quello ottenuto al Città di Meda, i quali si qualificano al secondo turno della fase nazionale di questi Playoff per andare in Serie B. La partita viene aperta dalla rete di Da Graca della Juventus U23 al 29?, con un bel colpo di testa al centro dell’area piccola su cross di Leo. Rete che si rivela decisiva per la prima frazione di gioco, che vede infatti la Juventus chiudere in vantaggio. Nella ripresa il Renate ci prova, raccogliendo continuamente corner e cercando in tutti i modi di trovare il gol qualificazione. La ... Leggi su sportface (Di giovedì 12 maggio 2022) Termina 0-1 il match traU23, gara di ritorno del primo turno nazionale deidi. Un risultato prezioso per i bianconeri quello ottenuto al Città di Meda, i quali si qualificano al secondo turno della fase nazionale di questiper andare inB. La partita viene aperta dalla rete di Da Graca dellaU23 al 29?, con un bel colpo di testa al centro dell’area piccola su cross di Leo. Rete che si rivela decisiva per la prima frazione di gioco, che vede infatti lachiudere in vantaggio. Nella ripresa ilci prova, raccogliendo continuamente corner e cercando in tutti i modi di trovare il gol qualificazione. La ...

