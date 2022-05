Graduatorie GPS 2022 24 | compilazione domanda | inserimento graduatorie e titolo d’accesso anche con riserva GUIDA PER IMMAGINI

Advertising

ProDocente : Graduatorie GPS: ecco ORDINANZA e TABELLE TITOLI. Domande dal 12 al 31 maggio - zazoomblog : Graduatorie GPS 2022 supplenze: chi ha bisogno dei 24 CFU per inserirsi - #Graduatorie #supplenze: #bisogno - orizzontescuola : Graduatorie GPS 2022 supplenze: chi ha bisogno dei 24 CFU per inserirsi - orizzontescuola : Graduatorie GPS 2022/24, valutazione servizio: specifico e non specifico. TUTTE LE INFO -

/GI 2022/24 Le domande di inserimento/aggiornamento/trasferimento dellee delledi istituto di II e III fascia si presentano sino alle ore 23.59 del 31 maggio 2022 , tramite ...Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato l'Ordinanza e la nota relativa all'aggiornamento delleprovinciali per le supplenze (). La pagina dedicata del Ministero prevede delle FAQ e fra i temi presenti c'è quello relativo all'utilizzo delle due lauree sia per accedere per più ...Da oggi 12 maggio 2022 (h. 9,00) al 31 maggio 2022 (h. 23,59), la piattaforma per la presentazione delle istanze di inserimento/aggiornamento/trasferimento nelle GPS e corrispondenti graduatorie di is ...Supplenze da GPS per l’anno scolastico 2022/23, la pubblicazione dell’ordinanza N. 112 ha dato il via alla procedura di aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze: gli aspiranti agli ...