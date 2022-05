Giordana Angi e Lorella Cuccarini difendono la casa discografica di Alex e Luigi

(Di giovedì 12 maggio 2022) Nella giornata di ieri si è scoperto che l’album diRina e quello diStrs usciranno con l’etichetta 21 CO, indipendente e di recente fondazione. Dopo la diffusione dei dettagli sullasono sorte parecchie polemiche, alle qualihanno risposto. Leggi anche: Dove vedere la replica di Amici 21infuriata: “Non permetto a nessuno di dire falsità o screditare il mio lavoro“. L’etichetta 21 CO non è tra le major, ma ha alle spalle dei volti molto noti nel mondo della musica. Infatti è stata fondata da due ex allievi del talent Amici:e Mattia Briga. A cui si aggiungono il ...

Alex Rina e Luigi Strangis di Amici 21, hanno firmato il loro primo contratto discografico con l'etichetta indipendente "21CO" di Mattia Briga e, ex volti di Amici di Maria. Amici 21, fa delle precisazioni sulla casa discografica. C'era bisogno di fare qualcosa in più anche per i cantanti e così tutto lo staff musicale che supporta i cantanti nel percorso potrà farlo anche a percorso terminato. Il talent più seguito d'Italia sta volgendo al termine e domenica 15 maggio avremo modo di vedere la Finale di Amici 21, dove si sfideranno i 6 finalisti: Sissi, Luigi, Alex e Albe per il canto, Miche...