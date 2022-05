Eurovision 2022, fanno un omaggio a Raffaella Carrà e il popolo del web si rivolta: “Vergogna …” (Di giovedì 12 maggio 2022) Eurovision 2022, al via la polemica in Rai per il breve omaggio a Raffaella Carrà. Ha avuto inizio martedì 10 maggio 2022 la manifestazione canora più importante d’Europa e sembra che a poche ore di distanza dalla puntata sia scoppiata una grande polemica. Sono stati tanti i telespettatori che hanno portato avanti una polemica per il fatto che sia stato dedicato poco tempo alla nota Raffaella Carrà, che come sappiamo purtroppo è scomparsa a luglio 2021. Ma cerchiamo di capire cosa è accaduto e perchè i telespettatori si sono così tanto lamentati. Eurovision 2022, omaggio a Raffaella Carrà ma breve Nella serata di martedì 10 maggio 2022 è andata ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 12 maggio 2022), al via la polemica in Rai per il breve. Ha avuto inizio martedì 10 maggiola manifestazione canora più importante d’Europa e sembra che a poche ore di distanza dalla puntata sia scoppiata una grande polemica. Sono stati tanti i telespettatori che hanno portato avanti una polemica per il fatto che sia stato dedicato poco tempo alla nota, che come sappiamo purtroppo è scomparsa a luglio 2021. Ma cerchiamo di capire cosa è accaduto e perchè i telespettatori si sono così tanto lamentati.ma breve Nella serata di martedì 10 maggioè andata ...

Advertising

ItalyMFA : Al via l’@Eurovision 2022??. Grazie alla vittoria di @thisismaneskin torna in Italia dopo 31 anni la gara canora int… - RaiPlay : Il palco di #Eurovision torna sempre a te: @DiodatoMusic, non potevamo sopportare questo silenzio innaturale fra no… - Mov5Stelle : È imbarazzante constatare la totale mancanza di rispetto e tutele per i 600 volontari under 30 coinvolti dal comune… - Agenzia_Italia : I bookmaker li danno tra i favoriti ma loro sono scaramantici: 'Non importa la classifica importa avere la coscienz… - tanzistefania2 : RT @RadioDueLaghi: Videointervista a Il Volo dall'Eurovision 2022, dove Ignazio e Piero (sul palco senza Gianluca...) porteranno per la pri… -