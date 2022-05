Eurovision 2022, chi è Lauri Ylönen, frontman dei The Rasmus (Di giovedì 12 maggio 2022) Suonano oggi nella seconda serata dell’Eurovision 2022, a Torino, i The Rasmus. Il gruppo finlandese è capeggiato da Lauri Ylönen, il cantautore e chitarrista del gruppo. Ma chi è, e cosa sappiamo della sua vita privata? Lauri è nato il 23 aprile del 1979 a Helsinki. Sin da piccolo a soldi cinque anni, impara a suonare il pianoforte. A dodici, invece, impara a suonare la chitarra classica, e comincia a scrivere i primi brani. Questo lo porterà, qualche anno dopo, a formare la sua prima band, i Rasmus. Lascia addirittura la scuola, per potersi dedicare interamente alla musica. I The Rasmus e Lauri Ylönen I Rasmus diventano così i The Rasmus. Dopo essersi esibiti per la prima ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 12 maggio 2022) Suonano oggi nella seconda serata dell’, a Torino, i The. Il gruppo finlandese è capeggiato da, il cantautore e chitarrista del gruppo. Ma chi è, e cosa sappiamo della sua vita privata?è nato il 23 aprile del 1979 a Helsinki. Sin da piccolo a soldi cinque anni, impara a suonare il pianoforte. A dodici, invece, impara a suonare la chitarra classica, e comincia a scrivere i primi brani. Questo lo porterà, qualche anno dopo, a formare la sua prima band, i. Lascia addirittura la scuola, per potersi dedicare interamente alla musica. I Thediventano così i The. Dopo essersi esibiti per la prima ...

Advertising

RaiPlay : Il palco di #Eurovision torna sempre a te: @DiodatoMusic, non potevamo sopportare questo silenzio innaturale fra no… - vogue_italia : Laura Pausini, per la seconda serata all' Eurovision 2022, ha scelto tre meravigliosi look firmati Alberta Ferretti… - Corriere : La rivelazione:«Macron spinse per eliminare i Maneskin perché, secondo lui, avevano sniffato coca» - MA_SentiilSound : RT @vogue_italia: Laura Pausini, per la seconda serata all' Eurovision 2022, ha scelto tre meravigliosi look firmati Alberta Ferretti - -… - FaganKara : RT @VanityFairIt: La coppia da Brividi della musica italiana è pronta a conquistare l'Arena #VFentertainment -