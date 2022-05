Emily Blunt protagonista di Pain Hustlers, diretto da David Yates (Di giovedì 12 maggio 2022) Emily Blunt sarà protagonista di Pain Hustlers, thriller farmaceutico diretto da David Yates che entrerà in lavorazione ad agosto. Emily Blunt interpreterà Pain Hustlers, nuovo film diretto dal regista di Harry Potter e Animali fantastici David Yates. Wells Tower ha scritto la sceneggiatura del film che sarà prodotto da Lawrence Gray con la sua compagnia Grey Matter Productions insieme a Wychwood Pictures. La storia segue Liza Drake, una ragazza che ha abbandonato le scuole superiori e, dopo aver sognato una vita migliore per lei e la figlia piccola, trova lavoro presso una start-up farmaceutica in fallimento in un centro commerciale ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 12 maggio 2022)saràdi, thriller farmaceuticodache entrerà in lavorazione ad agosto.interpreterà, nuovo filmdal regista di Harry Potter e Animali fantastici. Wells Tower ha scritto la sceneggiatura del film che sarà prodotto da Lawrence Gray con la sua compagnia Grey Matter Productions insieme a Wychwood Pictures. La storia segue Liza Drake, una ragazza che ha abbandonato le scuole superiori e, dopo aver sognato una vita migliore per lei e la figlia piccola, trova lavoro presso una start-up farmaceutica in fallimento in un centro commerciale ...

Advertising

MoviesAsbury : Altra notizia interessante che arriva in previsione del prossimo Marché du Film di Cannes. Emily Blunt sarà la sta… - ciakmag : Emily Blunt reciterà in Pain Hustlers, crime del regista di Animali fantastici David Yates. #EmilyBlunt #DavidYates - LucAsolo : Il ragazzo del treno (genere: suspance - interpreti Emily Blunt Andrew Saintangel - regia: Stoccausen su prime v… - thendoflxve : SPOILER #MultiverseOfMadness . . . . . . . . . . . . . . . voi scherzate ma io sono serissima quando dico che pret… - sergeantbrns : la mia infanzia ragazzu mi mancano tantissimo, posso accettare un altro film con altri attori (per forza perché il… -