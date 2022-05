Due Nobel e una sede unica per BergamoScienza -Il programma (Di giovedì 12 maggio 2022) 29 settembre/16 ottobre In attesa che il direttivo, rinnovato ieri, elegga il nuovo presidente (il doppio mandato di Raffaella Ravasio è concluso), l’Associazione ha diffuso ieri i nomi dei principali ospiti di questo 2022: Andrej Gejm, fisico russo che lo ha vinto nel 2010 per la scoperta del grafene, e Sir Fraser Stoddart, scozzese, esperto di nanotecnologie, premiato per la Chimica nel 2016. Sui temi ambientali arriva Vaclav Smil. Tutti gli incontri in una tensostruttura in piazzale Alpini Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 12 maggio 2022) 29 settembre/16 ottobre In attesa che il direttivo, rinnovato ieri, elegga il nuovo presidente (il doppio mandato di Raffaella Ravasio è concluso), l’Associazione ha diffuso ieri i nomi dei principali ospiti di questo 2022: Andrej Gejm, fisico russo che lo ha vinto nel 2010 per la scoperta del grafene, e Sir Fraser Stoddart, scozzese, esperto di nanotecnologie, premiato per la Chimica nel 2016. Sui temi ambientali arriva Vaclav Smil. Tutti gli incontri in una tensostruttura in piazzale Alpini

Advertising

Michertolame : @Reloadedmaxxxi @vogliazebra @ProfCampagna Devo ammettere che sono grato a Dario Fo per aver fornito agli youtuber… - webecodibergamo : Due Nobel e una sede unica per BergamoScienza -Il programma - LeonardoMarch : @M3nK4 @ChartMind @ChartMind rappresenta in toto il problema di questo “settore”: un ragazzino non istruito che si… - s_trillina : @alanfriedmanit Due premi Nobel in pectore: uno per la PACIE e l’altro per la chimica: produzione di metano - comeH2O : RT @Gianbilico: Due dopo aver vinto il Nobel uno per la fisica e l'altro per letteratura aprirono un bar. Tu entravi chiedevi un caffè e co… -