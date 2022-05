Dall’8 settembre la festa per i 100 anni di Moto Guzzi (Di giovedì 12 maggio 2022) MANDELLO DEL LARIO (ITALPRESS) – Dopo un anno di attesa, a causa delle restrizioni per via del Covid che nel 2021 impedirono di festeggiare il secolo di Moto Guzzi, ecco finalmente a Mandello del Lario la grande festa, la più attesa. Il fine settimana Dall’8 all’11 settembre sarà un appuntamento irrinunciabile per ogni fan del marchio dell’Aquila e per ogni amante del Motociclismo e delle belle Moto. Nel secondo weekend di settembre Mandello diventerà il centro mondiale della passione Motociclistica, perchè Moto Guzzi rappresenta un patrimonio di storia, tecnologia, stile e fascino che non ha eguali, in grado di coinvolgere ed emozionare trasversalmente ogni generazione.Per una ricorrenza così ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 12 maggio 2022) MANDELLO DEL LARIO (ITALPRESS) – Dopo un anno di attesa, a causa delle restrizioni per via del Covid che nel 2021 impedirono di festeggiare il secolo di, ecco finalmente a Mandello del Lario la grande, la più attesa. Il fine settimanaall’11sarà un appuntamento irrinunciabile per ogni fan del marchio dell’Aquila e per ogni amante delciclismo e delle belle. Nel secondo weekend diMandello diventerà il centro mondiale della passioneciclistica, perchèrappresenta un patrimonio di storia, tecnologia, stile e fascino che non ha eguali, in grado di coinvolgere ed emozionare trasversalmente ogni generazione.Per una ricorrenza così ...

Advertising

Italpress : Dall’8 settembre la festa per i 100 anni di Moto Guzzi - sonosunwoo : e ti chiederai, “che cosa mi dovrebbe significare tutto questo?” e ti dico che sono tutte quelle frasi, quelle canz… - Dario33883068 : @itsmeback_ Anche se può sembrarci strano Draghi non decide NULLA ma prende atto di quello che DEVE fare, non siamo… - EndCent : 74 giorni di programmazione in 18 spazi della Capitale con 80 spettacoli e 155 repliche: dall'8 settembre al 20 nov… - effe_news : Presentato il programma del 37° Romaeuropa Festival, dall’8 settembre al 20 novembre 2022 in 18 spazi di Roma -