Crollo storico di Bitcoin, ma El Salvador compra ancora. Ecco perché (Di giovedì 12 maggio 2022) La moneta digitale è caduta al livello più basso da 16 mesi, il governo centroamericano ne approfitta per acquistarne a palate perché la usa come valuta. Ma ora rischia il default Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 12 maggio 2022) La moneta digitale è caduta al livello più basso da 16 mesi, il governo centroamericano ne approfitta per acquistarne a palatela usa come valuta. Ma ora rischia il default Segui su affaritaliani.it

Advertising

MyITMedia : RT @Affaritaliani: Bitcoin, crollo storico. El Salvador continua a comprarli e li usa come moneta - AndreaIbba16 : RT @Affaritaliani: Bitcoin, crollo storico. El Salvador continua a comprarli e li usa come moneta - Affaritaliani : Bitcoin, crollo storico. El Salvador continua a comprarli e li usa come moneta - furiadicheb1985 : @crypto_gateway Un crollo direi storico ma bisogna pazientare per capire il proseguimento della situazione. Avvenut… - djubor : Sondaggio-Mentana, 'la Meloni tocca il suo massimo storico': balzo di FdI e crollo del Pd! 09 MAG 2022 'Giorgia M… -