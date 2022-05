Chiellini lascia la Juve | “Lunedì saluterò il mio Stadium”

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 12 maggio 2022) "Dispiacere con un anno senza vittorie dopo dieci anni, va accettato. Ci deve rimanere qualcosa dentro per i prossimi anni.festeggerò eil miontus, ma cedo lo scettro a tanti giovani". Così il difensore e capitano dellantus, Giorgio, dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro l'Inter, ha ufficializzato il suo addio alla maglia bianconera ai microfoni di Sportmediaset e per il capitano bianconero, come dichiarato da Nedved nel pre-gara, potrebbero ora aprirsi le porte di un ruolo in società. "Con gioia e serenità lascio questa squadra e sarò il primo tifoso dellantus - ha detto ancora- E' la mia scelta al 100 per cento,...