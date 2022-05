"Che fa?". Questa foto di Dybala è diventata un caso. Ma la verità è un'altra, caos a Juve-Inter (Di giovedì 12 maggio 2022) La finale di Coppa Italia tra Inter e Juventus ha lasciato spazio a polemiche roventi. Adesso al centro della bufera, dopo la rissa di Allegri e la conseguente espulsione, c'è Paulo Dybala. Partiamo da una premessa: il giocatore è al centro di un difficile rinnovo di contratto e molto probabilmente lascerà i bianconeri a fine stagione. Ma nella partita di ieri sera è stato coinvolto in un episodio particolare: subito dopo il rigore realizzato da Perisic, mentre i nerazzurri festeggiavano, Dybala è stato inquadrato dalle telecamere mentre faceva una smorfia simile a una risata. Immediatamente l'immagine è diventata virale sui social. Ma con una attenta analisi delle immagini si scopre un'altra verità. Una verità che scagiona del tutto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) La finale di Coppa Italia trantus ha lasciato spazio a polemiche roventi. Adesso al centro della bufera, dopo la rissa di Allegri e la conseguente espulsione, c'è Paulo. Partiamo da una premessa: il giocatore è al centro di un difficile rinnovo di contratto e molto probabilmente lascerà i bianconeri a fine stagione. Ma nella partita di ieri sera è stato coinvolto in un episodio particolare: subito dopo il rigore realizzato da Perisic, mentre i nerazzurri festeggiavano,è stato inquadrato dalle telecamere mentre faceva una smorfia simile a una risata. Immediatamente l'immagine èvirale sui social. Ma con una attenta analisi delle immagini si scopre un'. Unache scagiona del tutto ...

