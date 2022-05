Cessione Milan – Investcorp in vantaggio | ma Elliott deve ancora decidere

Advertising

classcnbc : CACCIA AL MILAN: CHI È REDBIRD? Cessione #Milan: nella trattativa tra #Investcorp ed #Elliott si inserisce il fond… - musagete10 : @marcullo02 Ci sono tante di quelle cazzate lì dentro: Elliott sta per vendere un asset da più di 1 miliardo e aspe… - RadiorossoneraF : RT @RadioRossonera: Il fondo #Elliott è molto indeciso?? - mvcalcio : RT @RadioRossonera: Il fondo #Elliott è molto indeciso?? - RadioRossonera : Il fondo #Elliott è molto indeciso?? -

La cordata americana che vuole acquisire le quote, gestita dal fondo RedBird, ha all'interno un azionista molto particolare. Ilha rimandato ogni discorso approfondito per ladelle quote di maggioranza a fine maggio. Ovvero quando il campionato e la missione Scudetto avranno ormai trovato un epilogo. Il fondo ...Banca Finnat , controllata dalla famiglia Nattino e quotata su Euronext STAR, ha chiuso il primo trimestre del 2022 con un utile netto pari a 1,3 milioni di euro, in calo ... derivanti da...La cordata americana che vuole acquisire le quote Milan, gestita dal fondo RedBird, ha all'interno un azionista molto particolare.Il Milan - da diverso tempo - sta giocando una doppia partita, in campo e fuori. Sul rettangolo verde i rossoneri si stanno giocando lo Scudetto con ...