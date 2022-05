Casavatore, cocaina in cantina sufficiente per oltre 1000 dosi: arrestato un 48enne (Di giovedì 12 maggio 2022) Cronaca di Napoli: i Carabinieri hanno arrestato un pusher di 48 anni dopo aver ritrovato oltre 1 kg di cocaina nascosta nella cantina della sia abitazione. Quando i Carabinieri hanno bussato alla sua porta poco dopo l’alba, Antonio Silvestri non ha saputo nascondere l’ansia. Di Casavatore, 48 anni da poco meno di un mese, Silvestri Leggi su 2anews (Di giovedì 12 maggio 2022) Cronaca di Napoli: i Carabinieri hannoun pusher di 48 anni dopo aver ritrovato1 kg dinascosta nelladella sia abitazione. Quando i Carabinieri hanno bussato alla sua porta poco dopo l’alba, Antonio Silvestri non ha saputo nascondere l’ansia. Di, 48 anni da poco meno di un mese, Silvestri

Advertising

NapoliToday : #Cronaca Un panetto di cocaina in cantina per oltre mille dosi: un arresto a Casavatore - puntomagazine : Trovato con 50.000€ di cocaina. A finire in manette un 48enne di #Casavatore il quale in cantina aveva più di 1 kg… - occhio_notizie : Nasconde in cantina mille dosi di cocaina da 50mila euro: nei guai 48enne | - iISud24 : Casavatore, in cantina oltre un chilo di cocaina: arrestato 48enne #12maggio #napoli #cronaca #italia #notizie - paolopicone70 : RT @PrimaCommunica2: CASAVATORE: cocaina in cantina sufficiente per oltre 1000 dosi -