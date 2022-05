ATP Roma | Jannik Sinner | “Con Tsitsipas sto facendo sempre fatica | è un test per capire a che punto sono”

(Di giovedì 12 maggio 2022)archivia la pratica Filip Krajinovic e conquista l’accesso ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2022, dove ad attenderlo troverà il greco Stefanos. Il 20enne originario di San Candido ha indirizzato il match nel primo set contro il serbo numero 54 del ranking ATP per poi chiudere i giochi al tie-break della partita successiva: punteggio finale di 6-2 7-6(6). Mai in discussione la superiorità dell’azzurro, nonostante qualche passaggio a vuoto sul finire dell’incontro. La sfida del prossimo turno evidenzierà le reali chances dell’altoatesino in ottica vittoria del torneo, ricordando che l’acuto tricolore manca dal lontano 1976 quando si impose Adriano Panatta. Queste le parole diai microfoni Mediaset: “È stata una partita dove all’inizio mi ...

Jannik Sinner si qualifica ai quarti di finale degli Internazionali Bnl d'Italia. Il ventenne altoatesino, numero 13 del mondo e 10 del seeding, sconfigge il trentenne serbo, numero 54 del ranking, con il punteggio di 6 - 2, 7 - 6 (8 - 6) in un'ora e 41 minuti. Sinner sfiderà ai quarti il greco Stefanos Tsitsipas, numero 5 del mondo e quarta testa di serie.