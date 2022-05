Anziana uccisa in casa, gravi indizi colpevolezza dell’ arrestato (Di giovedì 12 maggio 2022) A carico di Vincenzo Paglialonga, il 40enne di Udine, arrestato per la morte della vicina di casa Lauretta Toffoli, di 74 anni, ci sono gravi indizi di colpevolezza. E’ quello che si legge nell’ordinanza del Gip che ha convalidato l’arresto dell’uomo, disponendo la custodia cautelare in carcere. Sono emersi dettagli rispetto alle modalità dell’efferato omicidio: “ha colpito la vittima con 10 colpi di coltello al tronco, 7 colpi di coltello al collo, 3 colpi di coltello alla coscia destra, causandone il decesso per shock emorragico da ferite da punta e taglio”.L’uomo è anche indagato per furto in abitazione “perché introducendosi nell’abitazione della vittima, al fine di trarne profitto, si impossessava, sottraendoli alla predetta, di un televisore marca Lg da 32 ... Leggi su udine20 (Di giovedì 12 maggio 2022) A carico di Vincenzo Paglialonga, il 40enne di Udine,per la morte della vicina diLauretta Toffoli, di 74 anni, ci sonodi. E’ quello che si legge nell’ordinanza del Gip che ha convalidato l’arrestouomo, disponendo la custodia cautelare in carcere. Sono emersi dettagli rispetto alle modalitàefferato omicidio: “ha colpito la vittima con 10 colpi di coltello al tronco, 7 colpi di coltello al collo, 3 colpi di coltello alla coscia destra, causandone il decesso per shock emorragico da ferite da punta e taglio”.L’uomo è anche indagato per furto in abitazione “perché introducendosi nell’abitazione della vittima, al fine di trarne profitto, si impossessava, sottraendoli alla predetta, di un televisore marca Lg da 32 ...

