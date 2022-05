A Roma i cinghiali banchettano davanti ai cassonetti ma l’Ama si giustifica: non è colpa della monnezza (Di giovedì 12 maggio 2022) I cinghiali sono ormai diventati i padroni di Roma. Passeggiano per le vie o banchettano davanti ai cassonetti stracolmi di monnezza. Ma l’Ama di fronte a un’emergenza senza fine tenta di giustificarsi. In una lunga nota snocciola dati per dimostrare che la presenza dei cinghiali non è «da attribuire direttamente allo svuotamento dei cassonetti e ai servizi di raccolta dei rifiuti. L’origine del fenomeno è da connettere a diverse e molteplici dinamiche, che esulano dalle competenze e dalla gestione di Ama». cinghiali a Roma, l’Ama si giustifica E guardiamoli questi dati. «Negli ultimi mesi – si legge nella nota – a partire dallo scorso novembre, Ama ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 12 maggio 2022) Isono ormai diventati i padroni di. Passeggiano per le vie oaistracolmi di. Madi fronte a un’emergenza senza fine tenta dirsi. In una lunga nota snocciola dati per dimostrare che la presenza deinon è «da attribuire direttamente allo svuotamento deie ai servizi di raccolta dei rifiuti. L’origine del fenomeno è da connettere a diverse e molteplici dinamiche, che esulano dalle competenze e dalla gestione di Ama».siE guardiamoli questi dati. «Negli ultimi mesi – si legge nella nota – a partire dallo scorso novembre, Ama ...

