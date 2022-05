Wokefishing | sembrava un amore di aperte vedute… e invece no Come difendersi

Leggi su robadadonne

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Nell’antichità si chiamava “captatio benevolentiae”. Ora,. Le coordinate del fenomeno sono certamente diverse, ma l’impianto alla base non è poi molto dissimile rispetto a quello di qualche secolo fa. Se la prima pratica era intenzionata a conquistare, nel corso dell’orazione, la benevolenza degli ascoltatori, la seconda, infatti, si rivolge alle persone delle quali si desidera attirare l’attenzione sentimentale e/o sessuale.? Facendo finta di simpatizzare per determinate questioni politiche e sociali di natura “progressista” benché, nel privato, a esse non si presti minima attenzione. Il fenomeno è sempre più diffuso, soprattutto nell’ambito del dating online. Scopriamone i dettagli. Vi raccomandiamo... “Ho scoperto di amare un ragazzo che non esiste e mi sono vendicata" ...