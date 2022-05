Vincenzo Nibali si ritira | Sonny Colbrelli | “Un onore correre insieme a lui | magari apriremo un negozio di orologi…”

(Di mercoledì 11 maggio 2022) La notizia era nell’aria ma ha comunque colpito dritto al cuore di tutti gli amanti delle due ruote, in Italia e nel mondo:ha annunciato il ritiro dal professionismo al termine di questa stagione. La decisione è stata comunicata oggi dopo il traguardo della quinta tappa, nella sua Messina, al Processo alla Tappa in cui era presente anche. I due hanno corsoper tre anni alla Bahrain Victorious (all’epoca Bahrain Merida), tra il 2017 e il 2019, oltre ad aver condiviso esperienze con la maglia della nazionale. Una volta appresa la decisione,ha risposto così: “La notizia mi ha colto impreparato, devo dire la verità. Ma sono contento ed onorato di aver corso con te, hai dato tantissimo al ciclismo“. Il 31enne, fermo per i noti problemi ...

Advertising

Eurosport_IT : 'Questo è il mio ultimo Giro d'Italia': Vincenzo Nibali annuncia così il suo ritiro... ?????? #EurosportCICLISMO |… - Eurosport_IT : 'È arrivato il mio momento, ed è normale...' ?? Vincenzo Nibali, parole d'addio. #EurosportCICLISMO | #Giro105 |… - RaiNews : Con gli occhi lucidi nella sua Messina. L'annuncio più difficile di Vincenzo #Nibali #Giro - macondo83 : RT @ciclismoliquido: Qui invece Piero Bonanno, “fuoriclasse del pelo” e mentore di Vincenzo Nibali ?? A stasera, non mancate! https://t.co… - macondo83 : RT @stefanorizzato: Un’era sta per finire, e che meraviglia aver vissuto l’era di @vincenzonibali -

si ritira a fine stagione : l'annuncio dello Squalo è arrivato oggi, un giorno speciale perdal momento che la tappa del Giro d'Italia terminava proprio nella sua Messina . Dopo ...Le volate nel ciclismo sono anche una questione di tempismo. Quello del francese oggi, quello diche ha scelto casa sua, Messina, per annunciare che questa sarà la sua ultima stagione da ...La notizia era nell’aria ma ha comunque colpito dritto al cuore di tutti gli amanti delle due ruote, in Italia e nel mondo: Vincenzo Nibali ha annunciato il ritiro dal professionismo al termine di ...Le volate nel ciclismo non sono troppo diverse da un dj set. Serve arrivare preparati e con le idee chiare, ossia avere le energie sufficienti per sprintare; ca ...