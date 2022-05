Ultime Notizie – Giro d’Italia 2022, Nibali: “Mi ritiro a fine anno” (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Volevo annunciare che questo sarà il mio ultimo Giro d’Italia e probabilmente mi ritiro a fine stagione”. Vincenzo Nibali, 37 anni, annuncia così al termine della 5/a tappa del Giro d’Italia a Messina, sua città natale, il ritiro dal ciclismo professionistico a fine stagione. In carriera Nibali ha vinto due edizioni del Giro (2013 e 2016), un Tour de France (2014) e una Vuelta (2010). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Volevo annunciare che questo sarà il mio ultimoe probabilmente mistagione”. Vincenzo, 37 anni, annuncia così al termine della 5/a tappa dela Messina, sua città natale, ildal ciclismo professionistico astagione. In carrieraha vinto due edizioni del(2013 e 2016), un Tour de France (2014) e una Vuelta (2010). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - Corriere : Dal 16 maggio stop all’obbligo di mascherina in aereo - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - corgiallorosso : #Roma, la nuova maglia 2022-23: c’è il logo ASR sulla trama della maglietta (FOTO) - CCItaloMaltese : ?? Ultime notizie dall' @[Ambasciata d'Italia a Malta] ???? ?? Breaking news from @[Ambasciata d'Italia a Malta] ???? ??… -