Ultime Notizie – Eurovision 2022 | scaletta seconda semifinale | arriva Achille Lauro

La seconda semifinale di Eurovision Song Contest 2022, in programma domani giovedì 12 maggio al Palaolimpico di Torino, sarà aperta da una speciale performance di Alessandro Cattelan e vedrà le esibizioni di altri 18 Paesi in gara. Ad aprire la competizione canora sarà la Finlandia mentre chiuderà la Repubblica Ceca. Attese le esibizioni di Achille Lauro per San Marino e di Emma Muscat (ex concorrente di 'Amici') per Malta. Si esibiranno nell'ordine: The Rasmus con 'Jezebel' (Finlandia), Michael Ben-David con 'I.M' (Israele), Konstrakta con 'In Corpore Sano' (Serbia), Nadir Rustamli con 'Fade To Black' (Azerbaijan), Circus Mircus con 'Lock Me In' (Georgia), Emma Muscat con 'I Am What I Am' (Malta), Achille Lauro con 'Stripper' (San Marino), Sheldon ...

