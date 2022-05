Ucraina, Bonaccini: 'Più diplomazia per la pace, la Ue deve essere più autonoma' (Di mercoledì 11 maggio 2022) Guerra in Ucraina , è il momento di fermare Putin , ma non solo con le armi. Serve 'davvero un di più di diplomazia' per arrivare il prima possibile ad una soluzione 'che faccia terminare questa ... Leggi su globalist (Di mercoledì 11 maggio 2022) Guerra in, è il momento di fermare Putin , ma non solo con le armi. Serve 'davvero un di più di' per arrivare il prima possibile ad una soluzione 'che faccia terminare questa ...

Advertising

globalistIT : - ariolele : RT @fulgur_semper: Il compagno #Bonaccini ,il perché non estraiamo lo deve chiedere ai suoi amici del M5S. #NoTrivelle. - fulgur_semper : Il compagno #Bonaccini ,il perché non estraiamo lo deve chiedere ai suoi amici del M5S. #NoTrivelle. - angiuoniluigi : RT @rassegnally: #UkraineRussiaWar #Ucraina Nel piano di accordo europeo sul #gas, la condivisione delle risorse in caso di taglio da pa… - rassegnally : #UkraineRussiaWar #Ucraina Nel piano di accordo europeo sul #gas, la condivisione delle risorse in caso di tagli… -